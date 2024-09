Educação no trânsito: a chave para salvar vidas em MT “As estatísticas não mentem. O Estado de Mato Grosso ocupa a segunda posição no ranking de letalidade no trânsito no Brasil. Essa é...

“As estatísticas não mentem. O Estado de Mato Grosso ocupa a segunda posição no ranking de letalidade no trânsito no Brasil. Essa é uma realidade que precisa ser revertida com urgência, com a atuação do poder público e sobretudo com a conscientização da sociedade. O mais importante é essa conscientização, por meio da educação para cumprimento das regras de trânsito, visando garantir segurança e diminuir essa margem crescente e vergonhosa de vítimas”, afirmou o promotor de Justiça Kledson Dionysio de Oliveira, titular da 31ª Promotoria de Justiça Criminal de Cuiabá, na qual os delitos de trânsito representam aproximadamente 80% dos procedimentos em andamento.

