Educação no trânsito: mais de 100 alunos aprendem sobre segurança em Sorriso

Projeto da Nova Rota do Oeste pretende incutir princípios de segurança para preservação da vida

Segurança viária também é assunto de criança. Com foco no ensino dos pequenos sobre normas de trânsito e o comportamento correto em ruas e rodovias é que a Concessionária Nova Rota do Oeste realiza a 3ª edição do ‘Rota do Bem’. De forma lúdica, com brincadeiras, músicas e apresentações teatrais, o projeto reforça princípios segurança que podem contribuir para prevenir acidentes. O primeiro encontro acontece nesta terça-feira (22.10.2024) com mais de 100 alunos da Escola Municipal Matilde Luiza Zanatta Gomes, em Sorriso.

