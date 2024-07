Eleição nos EUA: Kamala Harris é alvo de críticas dos republicanos Maior cotada para substituir Joe Biden na corrida presidencial dos Estados Unidos, a vice-presidente Kamala Harris se tornou o principal... Momento MT|Do R7 18/07/2024 - 17h05 (Atualizado em 18/07/2024 - 17h05 ) ‌



A vice-presidente americana Kamala Harris em Atlanta, Georgia, em 14 de junho de 2024

Maior cotada para substituir Joe Biden na corrida presidencial dos Estados Unidos, a vice-presidente Kamala Harris se tornou o principal alvo do Partido Republicano nos últimos dias. A estratégia de atacar a democrata ficou escancarada durante a Convenção Nacional Republicana, no início desta semana, quando Donald Trump foi oficializado o representante dos republicanos no pleito de novembro de 2024.

