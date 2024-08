Eliminação de Candidatos: Caderno de Questões Proibido no CNU O Ministério da Gestão e Inovação em Serviços Públicos (MGI) confirmou na tarde deste domingo (18) que candidatos saíram do local... Momento MT|Do R7 18/08/2024 - 17h47 (Atualizado em 18/08/2024 - 17h47 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

Caderno de Questões do CNU

O Ministério da Gestão e Inovação em Serviços Públicos (MGI) confirmou na tarde deste domingo (18) que candidatos saíram do local de aplicação do Concurso Público Nacional Unificado (CPNU), pela manhã, com o caderno de provas, o que é proibido pelas regras do certame.

Leia a matéria completa no nosso parceiro MOMENTO MT

Leia mais em MOMENTO MT



• Seplag conta com o trabalho de cerca de 50 recuperandos do Sistema Penitenciário

• Escolas de samba do Rio vão mostrar enredos 2025 na Cidade do Samba

• Sema solta jaguatirica resgatada em área urbana de Sapezal