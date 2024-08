Eliminação de Candidatos no CNU: Atenção aos Detalhes do Cartão de Respostas O Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos informou nesta segunda-feira (19) que os candidatos do Concurso Público... Momento MT|Do R7 19/08/2024 - 20h06 (Atualizado em 19/08/2024 - 20h06 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

O Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos informou nesta segunda-feira (19) que os candidatos do Concurso Público Nacional Unificado (CNU) que não preencheram toda a identificação do cartão de respostas serão eliminados. Cerca de 1 milhão de pessoas fizeram o certame no último domingo (18).

Leia a matéria completa no nosso parceiro MOMENTO MT

Leia mais em MOMENTO MT



• CNU: candidato que não identificou cartão de respostas será eliminado

• Girão cobra votação de projeto que leva ao Plenário decisão sobre impeachments

• Esperidião Amin homenageia Silvio Santos e lamenta saída da plataforma X do Brasil