Momento MT |Do R7

Elisamara Vodonós Portela: uma nova voz contra a violência doméstica Empossada na manhã desta quinta-feira (05) no cargo de procuradora de Justiça, Elisamara Sigles Vodonós Portela dedicou parte do seu...

Empossada na manhã desta quinta-feira (05) no cargo de procuradora de Justiça, Elisamara Sigles Vodonós Portela dedicou parte do seu discurso para prestar homenagem às vítimas de violência doméstica. Por 15 anos, ela atuou no Núcleo de Enfrentamento à Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Cuiabá.

Leia a matéria completa no nosso parceiro MOMENTO MT

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.