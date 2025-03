Em Campos de Júlio, primeira-dama de MT reforça compromisso do Governo com oferta de moradias Nesta quarta-feira (12.3), a primeira-dama de Mato Grosso, Virginia Mendes, participou do lançamento do Programa SER Família Habitação... Momento MT|Do R7 13/03/2025 - 18h07 (Atualizado em 13/03/2025 - 18h07 ) twitter

Nesta quarta-feira (12.3), a primeira-dama de Mato Grosso, Virginia Mendes, participou do lançamento do Programa SER Família Habitação, modalidade Entrada Facilitada, em Campo de Júlio, município a 560 km da Capital com pouco mais de nove mil habitantes. Durante a cerimônia, foram lançadas 200 unidades habitacionais do Residencial São Sebastião, com subsídio do Governo do Estado. O evento, realizado no Centro Cultural Ricieri Mazutti, contou com a presença de autoridades locais, como o prefeito Irineu Parmeggiani e a primeira-dama Marla Parmeggiani. Mais de mil pessoas participaram do lançamento.

