Em Juína, primeira-dama de MT e presidente da MT Par fazem entregas do SER Família Habitação

Trinta e três famílias foram beneficiadas com unidades habitacionais do programa SER Família Habitação, modalidade entrada facilitada, no Residencial São Tarcísio II, nesta segunda-feira (24.06). A primeira-dama do Estado, Virginia Mendes liderou a comitiva juntamente com o presidente da MT Par, Wener Santos e foram recebidos pelo prefeito Paulo Veronese e a primeira-dama do município, Noemi Veronese. O deputado estadual Beto Dois a Um também acompanhou as entregas.

Leia a matéria completa no nosso parceiro MOMENTO MT

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.