Em rondas, GM identifica veículo com registro de roubo O início da semana da Guarda Municipal de Trânsito (GM) contou com rondas nas escolas, em vários pontos urbanos, ações de apoio à Polícia... Momento MT|Do R7 10/04/2025 - 15h26 (Atualizado em 10/04/2025 - 15h26 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

O início da semana da Guarda Municipal de Trânsito (GM) contou com rondas nas escolas, em vários pontos urbanos, ações de apoio à Polícia Militar e, também com a identificação de veículo furtado. O caso – veículo com registro de furto ou roubo – foi na última terça-feira, dia 8 de abril, quando em ronda pela Avenida Claudino Francio nas proximidades da Avenida dos Imigrantes guarnição de plantão da GM avistou o veículo de placas jzx-1463, placa que estava bastante degradada e em consulta ao sistema fiscalização Senatran foi possível constatar divergência diante da incongruência entre o visual e a informação sistêmica, momento em que foi dado ordem de parada ao condutor. Consulte no nosso parceiro Momento MT para ler a matéria completa! Leia Mais em Momento MT: Comissão de Agricultura aprova ampliação de parcelamento e novas regras para o ITR

Projeto criminaliza desacato a vigilante, com pena de 6 meses a 2 anos de detenção

UBS do Areão é desativada temporariamente e atendimentos serão remanejados