Embriaguez ao volante e direção sem habilitação: crimes mais comuns no trânsito

Alto contraste

A+

A-

Em entrevista para a rádio CBN Cuiabá (95,9 FM) na manhã desta quarta-feira (3), o promotor de Justiça Kledson Dionysio de Oliveira, titular da 31ª Promotoria de Justiça Criminal de Cuiabá, apontou embriaguez ao volante e direção sem habilitação como os crimes de trânsito mais recorrentes na capital, e o homicídio culposo na direção de veículo automotor como o mais grave deles. Ele foi o primeiro convidado da campanha de enfrentamento à violência no trânsito promovida pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso e parceiros, no decorrer do mês de julho, com o slogan “No trânsito, respeite a vida. A sua e a dos outros”. Leia a matéria completa no nosso parceiro MOMENTO MT Leia mais em MOMENTO MT



• PF combate associação criminosa que pratica o golpe do falso empréstimo em MG

• PEC que afeta eleições nos tribunais do RJ e SP avança no Plenário

• Embriaguez ao volante e direção sem habilitação são crimes mais comuns

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.