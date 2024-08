Emergência Aérea: Banheiro Transborda e Voo Desvia para Nova Iorque Um voo da American Airlines que partiu de Dallas, no Texas, com destino à Espanha teve que fazer um pouso de emergência em Nova... Momento MT|Do R7 09/08/2024 - 10h37 (Atualizado em 09/08/2024 - 10h37 ) ‌



Empresa confirmou que problema estava relacionado ao banheiro do avião

Um voo da American Airlines que partiu de Dallas, no Texas, com destino à Espanha teve que fazer um pouso de emergência em Nova Iorque depois que um banheiro a bordo transbordou, informou a FAA. As informações são do NY Post.

