Emoção à Vista: Ana Maria e Eliana Relembram Hebe Camargo

Eliana foi a convidada do café da manhã do Mais Você na manhã desta sexta-feira (16), e já começou o bate-papo com Ana Maria Braga se emocionando. A ex-contratada do SBT levou um álbum de fotos para a anfitriã ver, e as duas apresentadoras choraram ao ver fotografias antigas e relembrar momentos importantes, em noites com Hebe Camargo.

