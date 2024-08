Emoção e Legado: Patrícia Abravanel Celebra os 43 Anos do SBT O ‘Programa Sílvio Santos‘ que foi ao ar neste domingo (25), foi gravado 4 dias antes do apresentador vir a falecer e marcou a comemoração... Momento MT|Do R7 26/08/2024 - 20h31 (Atualizado em 26/08/2024 - 20h31 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

O ‘Programa Sílvio Santos‘ que foi ao ar neste domingo (25), foi gravado 4 dias antes do apresentador vir a falecer e marcou a comemoração de 43 anos do SBT. Na ocasião, Patrícia Abravanel se mostrou bastante emocionada e aproveitou o momento para pedir a Deus que ela e a irmãs fossem capacitadas o suficiente para manter o legado do pai.

Leia a matéria completa no nosso parceiro MOMENTO MT

Leia mais em MOMENTO MT



• Corpo de Bombeiros combate 26 incêndios florestais em Mato Grosso nesta segunda-feira (26)

• Patrícia Abravanel comemora 43 anos do SBT e se emociona: ‘Que Deus nos capacite’

• Câmara aprova pedido de urgência para aumento da pena de feminicídio; acompanhe