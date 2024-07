Emoção em Lucas do Rio Verde: Famílias realizam sonho da casa própria

Alto contraste

Nesta segunda-feira (01), 20 famílias luverdenses vivenciaram um dos momentos mais emocionantes de suas vidas ao saberem que foram contempladas pelo "Ser Família Habitação". O programa é uma iniciativa do Governo do Estado, idealizado pela Virginia Mendes, em parceria com a Prefeitura de Lucas do Rio Verde. A entrega será na próxima sexta-feira (05), sendo 20 casas populares, tipo Faixa 0, para as famílias em situação de vulnerabilidade social.

