Emocionante Dia dos Pais: Nadja Haddad e Danilo Joan na UTI com o filho Nadja Haddad e o marido, Danilo Joan, comemoraram o Dia dos Pais na UTI neonatal com o filho, José, de 3 meses, que está internado... Momento MT|Do R7 12/08/2024 - 13h37 (Atualizado em 12/08/2024 - 13h37 ) ‌



Nadja Haddad e marido comemoram Dia dos Pais no hospital com o filho — Foto: Reprodução/Instagram

Nadja Haddad e o marido, Danilo Joan, comemoraram o Dia dos Pais na UTI neonatal com o filho, José, de 3 meses, que está internado desde o nascimento. No último domingo (11), a apresentadora, de 43 anos, contou que eles foram visitar o menino e mostrou que o leito hospitalar do bebê estava decorado especialmente para a ocasião.

