Emocionante Tributo: Alexandre Pato Lembra Silvio Santos com Amor e Dor

O jogador de futebol Alexandre Pato homenageou o sogro Silvio Santos nas redes sociais neste domingo (18). Casado com Rebeca Abravanel, uma das seis filhas do apresentador, o atleta publicou um vídeo que mostra Silvio com Benjamin, filho dele e da apresentadora.

