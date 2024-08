Momento MT |Do R7

Empate Emocionante: Atlético-MG e San Lorenzo Deixam Tudo em Aberto As oitavas de final da Copa Libertadores começaram com um duelo equilibrado entre Atlético-MG e San Lorenzo. Na noite desta terça...

As oitavas de final da Copa Libertadores começaram com um duelo equilibrado entre Atlético-MG e San Lorenzo. Na noite desta terça-feira, no Estádio Nuevo Gasómetro, em Buenos Aires, o Galo conseguiu buscar um empate por 1 a 1 contra a equipe argentina.

Leia a matéria completa no nosso parceiro MOMENTO MT

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.