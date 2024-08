Empate frustrante do Cruzeiro no Mineirão Na noite desta quarta-feira, o Cruzeiro empatou em 0 a 0 com o Internacional, em partida atrasada válida pela quinta rodada do...

Na noite desta quarta-feira, o Cruzeiro empatou em 0 a 0 com o Internacional, em partida atrasada válida pela quinta rodada do Campeonato Brasileiro, realizada no Mineirão. O resultado foi frustrante para o time mineiro, que teve a oportunidade de entrar no grupo dos seis primeiros colocados da competição, mas desperdiçou um pênalti e jogou com um jogador a mais desde os 31 minutos do primeiro tempo.

