Momento MT |Do R7

Empate sem gols e polêmica marcam duelo entre Cuiabá e Juventude Mesmo durante a data Fifa, o Campeonato Brasileiro seguiu com partidas em andamento. Em um confronto atrasado da 16ª rodada, Cuiabá...

Mesmo durante a data Fifa, o Campeonato Brasileiro seguiu com partidas em andamento. Em um confronto atrasado da 16ª rodada, Cuiabá e Juventude se enfrentaram na Arena Pantanal e empataram sem gols. O jogo foi marcado por um lance controverso envolvendo o árbitro Felipe Fernandes de Lima, que inicialmente não validou um gol do Cuiabá para marcar um pênalti, mas após revisão no VAR, cancelou a penalidade.

Leia a matéria completa no nosso parceiro MOMENTO MT

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.