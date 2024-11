Empate sem gols marca duelo entre Cuiabá e Atlético-GO no Brasileirão Na noite desta sexta-feira, o Estádio Antonio Accioly foi palco de um confronto crucial pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro, onde... Momento MT|Do R7 18/10/2024 - 23h48 (Atualizado em 18/10/2024 - 23h48 ) twitter

Na noite desta sexta-feira, o Estádio Antonio Accioly foi palco de um confronto crucial pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro, onde Cuiabá e Atlético-GO não conseguiram sair do 0 a 0. O resultado deixou o Cuiabá em uma situação delicada, prolongando sua sequência sem vitórias como visitante para seis jogos, com quatro derrotas e dois empates. A equipe permanece na 19ª posição, somando agora 27 pontos, cinco a menos que o Corinthians, o primeiro time fora da zona de rebaixamento. O Atlético-GO, por sua vez, continua na lanterna da competição, com 22 pontos. Leia a matéria completa no nosso parceiro MOMENTO MT Leia mais em MOMENTO MT



