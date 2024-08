Momento MT |Do R7

Empate Sem Gols: São Paulo e Nacional Deixam Decisão em Aberto Em um confronto equilibrado e com poucas oportunidades claras de gol, o São Paulo empatou em 0 a 0 com o Nacional, nesta quinta...

Em um confronto equilibrado e com poucas oportunidades claras de gol, o São Paulo empatou em 0 a 0 com o Nacional, nesta quinta-feira, no Estádio Gran Parque Central, em Montevidéu, pelo jogo de ida das oitavas de final da Copa Libertadores.

Leia a matéria completa no nosso parceiro MOMENTO MT

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.