Empoderamento feminino no agronegócio: 3º encontro em Cláudia O Sindicato Rural de Cláudia promoveu na última sexta-feira (11) a terceira edição do encontro “Mulheres do Agro”, reunindo mais...

O Sindicato Rural de Cláudia promoveu na última sexta-feira (11) a terceira edição do encontro “Mulheres do Agro”, reunindo mais de 100 participantes no Parque de Exposições do Sindicato. O evento visa fortalecer a presença feminina no agronegócio regional, em especial em comemoração ao Dia da Mulher Rural.

Leia a matéria completa no nosso parceiro MOMENTO MT

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.