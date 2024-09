Empreendimento feminino em expansão no coração de MT

Há cerca de uma década, a empreendedora Paulete Grando encontrou uma oportunidade única em sua propriedade – uma fonte de água mineral. Dessa descoberta e com o apoio da Agência de Fomento do Estado de Mato Grosso – Desenvolve MT, nasceu a Água Mineral Sapoti, uma empresa familiar liderada por mulheres e com uma forte conexão com a natureza e a sustentabilidade, localizada em Chapada dos Guimarães.

