Empregos em Alta: O Papel Crucial das Micro e Pequenas Empresas As micro e pequenas empresas (MPEs) foram responsáveis por 57,5% dos 201.705 criados no país com carteira assinada em junho, informou... Momento MT|Do R7 01/08/2024 - 19h34 (Atualizado em 01/08/2024 - 19h34 ) ‌



Imagem ilustrativa sobre empregos

As micro e pequenas empresas (MPEs) foram responsáveis por 57,5% dos 201.705 criados no país com carteira assinada em junho, informou hoje (1º) o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae).

