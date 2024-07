Empresa chinesa avalia construção de fábrica em Mato Grosso

A Secretaria de Desenvolvimento Econômico do Estado de Mato Grosso (Sedec) acompanhou, entre os dias 3 e 10 de julho, uma comitiva da empresa chinesa Fufeng Group Limited, líder global na produção de aminoácidos, nos municípios de Cáceres, Cuiabá, Lucas do Rio Verde, Nova Mutum, Rondonópolis e Sorriso. O intuito é analisar a viabilidade da implantação de uma unidade fabril do grupo em Mato Grosso.

