Empresários do Sul clamam por socorro federal para reerguer a economia Representantes de empresários gaúchos pediram, nesta terça-feira (27), mais apoio e subvenção do governo federal à retomada das...

Representantes de empresários gaúchos pediram, nesta terça-feira (27), mais apoio e subvenção do governo federal à retomada das atividades econômicas do setor privado no Rio Grande do Sul, estado atingido por fortes chuvas em abril e maio deste ano, com prejuízos para 478 cidades. Os empresários reclamam que a ajuda anunciada pelo governo não está chegando a todos que precisam.

