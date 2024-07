Empresários e prefeitos gaúchos contabilizam prejuízos após chuvas intensas

Alto contraste

A+

A-

O turismo foi um dos setores da economia mais atingidos pelas tragédias que marcaram o Rio Grande do Sul entre os meses de maio e junho deste ano. As enchentes em mais de 90% dos municípios gaúchos destruíram também pontos turísticos históricos e destinos tradicionalmente procurados por milhões de visitantes todos os anos. Só nas cidades de Gramado e Canela, o prejuízo para quem vive do turismo chegou a R$ 500 milhões nos dois meses. Leia a matéria completa no nosso parceiro MOMENTO MT Leia mais em MOMENTO MT



• Censo Escolar 2024: Inep prorroga prazo para declarar dados no RS

• Sancionada lei que equipara intercâmbio internacional a estágio

• Escola de Governo já alcançou mais de 1,5 mil servidores

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.