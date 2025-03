Empresas devem atualizar cadastro para continuar utilizando o Restaurante do Trabalhador A Prefeitura de Lucas do Rio Verde orienta todas as empresas que utilizam o Restaurante do Trabalhador para fazerem a atualização do...

Momento MT|Do R7 03/03/2025 - 12h29 (Atualizado em 03/03/2025 - 12h29 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share