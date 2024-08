Encontro estadual discute futuro das crianças em Mato Grosso Representantes de 41 municípios de Mato Grosso participam, nesta quarta e quinta-feira (28 e 29.08), em Cuiabá, do Encontro Estadual... Momento MT|Do R7 29/08/2024 - 12h02 (Atualizado em 29/08/2024 - 12h02 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

Representantes de 41 municípios de Mato Grosso participam, nesta quarta e quinta-feira (28 e 29.08), em Cuiabá, do Encontro Estadual de Boas Práticas para a Primeira Infância. A capacitação é promovida pela Secretaria de Estado de Assistência Social e Cidadania (Setasc) e reúne mais de 200 pessoas entre gestores da área da assistência social, coordenadores, supervisores e visitadores do Programa Criança Feliz, do Governo Federal, além de profissionais dos Centros de Referência em Assistência Social (Cras).

Leia a matéria completa no nosso parceiro MOMENTO MT

‌



Leia mais em MOMENTO MT



• Comissão do TCE-MT propõe inclusão de novas diretrizes para fiscalização da Educação

• PF prende indivíduo em flagrante por crime de corrupção ativa no contexto de benefícios previdenciários em Rondônia

• Setasc promove encontro estadual para discutir políticas sociais para crianças de 0 a 6 anos