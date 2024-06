Encontro surpreendente: Fotógrafo registra onça-pintada em Mato Grosso

No último domingo (23), Tiago de Sá Carneiro, cirurgião-dentista e piloto de paramotor de Lucas do Rio Verde, no Mato Grosso, vivenciou um momento extraordinário durante um voo panorâmico pela região. A cerca de 250 a 300 metros de altura, Tiago avistou um animal de pelagem amarronzada próximo a um laguinho. "No primeiro momento, achei que fosse um veado", relembra Tiago, "mas ao me aproximar, percebi que era uma onça-pintada."

Leia a matéria completa no nosso parceiro MOMENTO MT

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.