Encontro Vital: Educadores Debatem Violência Doméstica

Na manhã de quinta-feira (22), gestores e coordenadores escolares, assistentes sociais, representantes do conselho da mulher e profissionais de outras instituições, acompanhadas de servidores públicos e autoridades, participaram de um encontro que sobre a violência doméstica e o Agosto Lilás. Entre os assuntos abordados, foram citadas as leis vigentes que são a favor da mulher vítima de violência e como tratar o tema violência doméstica dentro da sala de aula com os alunos.

