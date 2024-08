Enguia de 60 cm causa emergência médica inusitada Um homem precisou passar por um procedimento cirúrgico para remover uma enguia viva de 60 cm de dentro do abdômen dele. O animal... Momento MT|Do R7 03/08/2024 - 16h36 (Atualizado em 03/08/2024 - 16h36 ) ‌



Médicos tiveram que fazer procedimento para remover o animal

Um homem precisou passar por um procedimento cirúrgico para remover uma enguia viva de 60 cm de dentro do abdômen dele. O animal foi inserido pelo próprio paciente pelo ânus em busca de prazer sexual, mas começou a mastigar os intestinos do indiano de 31 anos, no Vietnã, na última semana.

