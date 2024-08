Entrega Histórica: 20 Mil Malotes de Provas do CNU Chegam aos Locais de Aplicação Os Correios foram os responsáveis por garantir a entrega de todas as provas do Concurso Nacional Unificado (CNU) em todo o país.... Momento MT|Do R7 18/08/2024 - 11h17 (Atualizado em 18/08/2024 - 11h17 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

Entrega de Malotes de Provas

Os Correios foram os responsáveis por garantir a entrega de todas as provas do Concurso Nacional Unificado (CNU) em todo o país. De acordo com o governo federal, a tarefa foi completada com sucesso na manhã deste domingo (18).

Leia a matéria completa no nosso parceiro MOMENTO MT

Leia mais em MOMENTO MT



• Brasil integra projeto de supertelescópio para mapear céu por 10 anos

• CNU: Correios entregam 20 mil malotes de provas na manhã deste domingo

• PF participa da realização do Concurso Público Nacional Unificado