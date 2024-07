Equipe de Bombeiros de Mato Grosso é enviada para apoio em operações de buscas e resgate no RS O Corpo de Bombeiros Militar de Mato Grosso (CBM-MT) enviou, nesta sexta-feira (19.07), mais uma equipe para continuidade ao apoio... Momento MT|Do R7 19/07/2024 - 19h34 (Atualizado em 19/07/2024 - 19h34 ) ‌



O Corpo de Bombeiros Militar de Mato Grosso (CBM-MT) enviou, nesta sexta-feira (19.07), mais uma equipe para continuidade ao apoio às operações de buscas e resgate nas cidades atingidas pelo desastre natural no Rio Grande do Sul. Esta é a terceira equipe de bombeiros militares mato-grossenses a ser enviada para dar apoio na missão no RS.

