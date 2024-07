Erradicação do Foco de Newcastle: Alívio para o Setor Avícola O Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa) anunciou nesta sexta-feira (26.07) a erradicação do foco de Newcastle...

O Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa) anunciou nesta sexta-feira (26.07) a erradicação do foco de Newcastle em Anta Gorda, no Rio Grande do Sul. A confirmação do caso ocorreu na semana passada, mas a rápida resposta das autoridades sanitárias permitiu identificar, conter e eliminar o vírus em um curto período, trazendo alívio para o setor avícola.

