Erro de segurança em atentado contra Trump: Serviço Secreto admite falha Adiretora do Serviço Secreto dos Estados Unidos, Kimberly Cheatle, admitiu nesta segunda-feira (22) que houve uma falha de segurança... Momento MT|Do R7 22/07/2024 - 16h34 (Atualizado em 22/07/2024 - 16h34 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

O ex-presidente dos EUA e candidato republicano Donald Trump usa um curativo na orelha durante a convenção republicana em Milwaukee, nos Estados Unidos, em 17 de julho 2024

Adiretora do Serviço Secreto dos Estados Unidos, Kimberly Cheatle, admitiu nesta segunda-feira (22) que houve uma falha de segurança durante a tentativa de assassinato de Donald Trump no início do mês.

Leia a matéria completa no nosso parceiro MOMENTO MT

Publicidade

Leia mais em MOMENTO MT



• Serviço Secreto admite erro de segurança em atentado contra Trump: “Falhamos”

• Projeto busca aperfeiçoar produção de dados sobre violência contra criança e adolescente

• FICCO/Ilhéus cumpre mandado de prisão por tráfico de drogas