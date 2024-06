Escola Estadual Patriarca da Independência: Transformação e Investimento

Após 15 dias da inauguração do novo prédio da Escola Estadual Patriarca da Independência, no Distrito de Progresso, em Tangará da Serra, servidores e estudantes destacam a satisfação em utilizar o espaço depois da reforma geral e ampliação do refeitório. A nova estrutura foi entregue à comunidade escolar em 14 de junho, após receber investimento do Governo de Mato Grosso na Ordem de R$ 5,7 milhões.

