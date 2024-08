Escola Militar de Lucas do Rio Verde Brilha no IDEB 2023 A Escola Estadual Militar Tiradentes Soldado PM Adriana Morais Ramos, em Lucas do Rio Verde, tem se destacado no cenário educacional...

A Escola Estadual Militar Tiradentes Soldado PM Adriana Morais Ramos, em Lucas do Rio Verde, tem se destacado no cenário educacional de Mato Grosso. Com uma nota de 5,4 no Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb) de 2023, a instituição alcançou a 6ª posição entre as escolas estaduais do estado, superando a meta nacional de 5,2.

