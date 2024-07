Escola Municipal Olavo Bilac é tombada como Patrimônio Histórico em Lucas do Rio Verde Uma escola que foi a virada da chave na educação de Lucas do Rio Verde foi tombada como Patrimônio Histórico na manhã desta quinta...

Uma escola que foi a virada da chave na educação de Lucas do Rio Verde foi tombada como Patrimônio Histórico na manhã desta quinta-feira (04). O prédio da Escola Municipal Olavo Bilac, fundada nos anos 2000, foi um marco em estrutura física no setor do ensino da cidade, que além de trazer um novo conceito de ambiente escolar, serviu de referência para o estado do Mato Grosso.

