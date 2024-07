Estelionatário é capturado em operação policial

Momento MT |Do R7

Um homem com 20 passagens criminais por estelionato foi preso na cidade de Santa Bárbara de Goiás (GO), nesta sexta-feira (19.07), após troca de informações entre a Polícia Civil e Polícia Militar de Mato Grosso, e a Polícia Militar de Nova Crixás (GO).

