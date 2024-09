Estêvão compartilha emoções da convocação e encontro com Vini Jr

Convocado pela primeira vez para a Seleção Brasileira, Estêvão aproveita cada minuto em Curitiba. Inclusive sua primeira entrevista coletiva pela Amarelinha, concedida na tarde desta terça-feira (3). Aos 17 anos, o atacante do Palmeiras vive os momentos iniciais e revelou ter sentido nervosismo no encontro com Vini Jr. Segundo ele, o jogador do Real Madrid é o “melhor do mundo”.

