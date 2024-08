Estreia Inusitada: Braithwaite Brilha na Vitória do Grêmio

Momento MT |Do R7

Na noite deste sábado (10.08), o Grêmio venceu o Cuiabá por 3 a 1 em partida válida pela 22ª rodada do Brasileirão, realizada na Arena Pantanal. O destaque do jogo foi o estreante dinamarquês Braithwaite, que teve uma atuação peculiar ao marcar um gol contra e, em seguida, se redimir com dois gols a favor de sua equipe.

