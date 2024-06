Estudantes da rede pública se encantam com o Circuito Brasileiro de Vôlei de Praia

Cerca de 700 estudantes do Ensino Fundamental de cinco escolas da rede pública municipal de educação acompanharam esta semana a quinta etapa do Circuito Brasileiro de Vôlei de Praia 2024. O evento esportivo que começou na quarta-feira (19) e termina no domingo (23) com os jogos das finais, reuniu atletas de todo o Brasil na arena montada no estacionamento do ginásio Aecim Tocantins, ao lado da Arena Pantanal.

