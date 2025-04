Estudantes de Direito fazem visita guiada à Câmara de Cuiabá

Momento MT |Do R7

A Câmara Municipal de Cuiabá recebeu, nesta quarta-feira (30), os acadêmicos da segunda turma do curso de Direito da Universidade de Cuiabá (UNIC), campus Beira-Rio, para uma visita técnica ao Parlamento Cuiabano. A atividade foi promovida pela Escola do Legislativo, em parceria com a instituição.

Leia Mais em Momento MT: