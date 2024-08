Estudo revela que produção de cana pode despencar nos próximos anos Um estudo do Laboratório Nacional de Biorrenováveis do Centro Nacional de Pesquisa em Energia e Materiais (CNPEM) projeta que as mudanças... Momento MT|Do R7 31/08/2024 - 12h41 (Atualizado em 31/08/2024 - 12h41 ) ‌



Um estudo do Laboratório Nacional de Biorrenováveis do Centro Nacional de Pesquisa em Energia e Materiais (CNPEM) projeta que as mudanças climáticas poderão provocar queda na produção brasileira de cana-de-açúcar de até 20% nos próximos dez anos.

