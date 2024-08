EUA Validam Vitória da Oposição na Venezuela sem Auditoria Os Estados Unidos (EUA) reconheceram a vitória do opositor Edmundo González na eleição da Venezuela mesmo sem que tenham sido feito... Momento MT|Do R7 02/08/2024 - 11h04 (Atualizado em 02/08/2024 - 11h04 ) ‌



Os Estados Unidos (EUA) reconheceram a vitória do opositor Edmundo González na eleição da Venezuela mesmo sem que tenham sido feito as auditorias dos resultados emitidos pelo Conselho Nacional Eleitoral (CNE) do país. Em resposta, Nicolás Maduro diz que EUA “devem manter o nariz fora da Venezuela”.

