Evento cultural em Lucas do Rio Verde promove integração com a comunidade

A Secretaria de Cultura e Turismo de Lucas do Rio Verde convida a população para prestigiar a finalização do projeto “Dança Comunidade”. Realizado através do Edital Paulo Gustavo, a proposta foi contemplada com a missão de ofertar aulas de dança aos moradores do bairro Tessele Junior.

Leia a matéria completa no nosso parceiro MOMENTO MT

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.