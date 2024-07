Evento cultural 'Palhaçando' leva diversão aos parques de Cuiabá

A Prefeitura de Cuiabá, por meio da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Lazer, é parceira de mais uma edição do ‘Circuito Palhaçando’, conduzido pelo grupo teatral Tibanaré. As primeiras apresentações dessa turma, que promete levar alegria e muita diversão a diferentes pontos da cidade, ocorreram no Parque das Águas e no Parque Tia Nair, nos dias 20 e 21 de julho, sempre no período noturno.

