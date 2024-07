Evento destaca desafios enfrentados por mulheres negras no Brasil e no mundo A terceira edição do Seminário das Pretas, coordenada pela Secretaria Municipal da Mulher, acontecerá nesta quinta-feira (25) no...

A terceira edição do Seminário das Pretas, coordenada pela Secretaria Municipal da Mulher, acontecerá nesta quinta-feira (25) no Hotel Fazenda Mato Grosso e contará com a presença de representantes do Ministério dos Direitos Humanos e das Mulheres do Governo Federal. O evento terá início às 9h.

