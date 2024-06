Evento "Elas têm Poder" chega a Lucas do Rio Verde com apoio da Prefeitura

Para conscientizar sobre os malefícios da violência contra a mulher e trabalhar o empoderamento feminino, Lucas do Rio Verde receberá, na sexta-feira (28), o evento gratuito “Elas têm Poder”, com programação das 8h às 17h, no Clube do Idoso de Bem com a Vida.

